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رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو واشنطن لدعم موازنة بلاده

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طالب رئيس الوزراء في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، رامي الحمد الله، من ممثلين عن الولايات المتحدة يشاركون في مؤتمر المانحين في نيويورك، إلى دعم موازنة بلاده، التي تشهد تراجعاً في حجم المنح المالية الخارجية.

وقال الحمد الله، في بيان صادر عن مركز الإعلام الحكومي، الإثنين، إن على الإدارة الأمريكية أن تلتزم بما تعهدت به، بدعم الفلسطينية وموازنتها. وبحسب البيانات الشهرية للميزانية الفلسطينية خلال الشهور السبعة الأولى من 2014، فإن الولايات المتحدة لم تقدم دولاراً واحداً للموازنة خلال الفترة الماضية، حسب بنود الدعم الخارجي.

وخلال السنوات الخمس الماضية، يظهر بند الدعم الخارجي للموازنة الفلسطينية، أن الولايات المتحدة تلتزم بدعم الحكومة بمبلغ يتراوح بين 300- 400 مليون دولار أمريكي سنوياً.

وأقرت الحكومة الفلسطينية مطلع فبراير الماضي، موازنتها للعام الجاري، بنفقات تقدر بـ 4.21 مليار دولار، وعجز جاري يبلغ 1.25 مليار دولار، وعجز في الموازنة التطويرية يقدر بـ 300 مليون دولار.

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