وزير الري: تسلمنا رسومات سد النهضة لفحصها.. وزيارتي له فنية وليست سياسية

قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إنه تسلم من الجانب الأثيوبي خلال زيارته لسد النهضة، الأحد، الدراسات الفنية والخرائط والرسومات الخاصة بالسد والمتعلقة بأمانه، مؤكدا على أن الخبراء المصريين في مجال السدود سيقومون بدراسة وفحص تلك الدراسات للتأكد من عدم إضرارها بالمصالح المائية لمصر.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية بعد زيارته لموقع السد، أن زيارته للمشروع لا تعني الموافقة على بناء السد، فهي زيارة فنية وهندسية فقط وليست سياسية، وأن موافقة مصر من عدمها على الانشاء ستكون مترتبة على نتائج الدراسات الفنية التي سيقوم المكتب الاستشاري الدولى المقرر إعدادها في مدة لاتزيد عن ٦ أشهر.

وأوضح أنه تأكد أن ما تم بناؤه من سد النهضة لا يزيد عن ١٥٪ من الانشاءات، وعكس ما يتم الترويج له من قبل المسئولين الأثيوبيين، وأنه لم يتم توريد التوربينات المخصصة ولن يتم انتاج وتشغيل كهرباء المرحلة الاولي من السد قبل عام ٢٠١٧.