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إيران ترحب باتفاق تشكيل حكومة وحدة وطنية في أفغانستان

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رحبت وزارة الخارجية الإيرانية، الأحد، بالاتفاق السياسي في أفغانستان بين أشرف غاني أحمد زاي وعبدالله عبدالله، المرشحين المتنافسين في الانتخابات الرئاسية، لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأكدت الخارجية، في بيانها الصادر، الذي أوردته وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية، الأحد، أن إيران باعتبارها البلد الجار والسند الدائم لأفغانستان، دعمت وباستمرار السلام والاستقرار والأمن هناك في ظل تشكيل حكومة قوية ذات قاعدة عريضة تضم جميع الأطياف والتيارات السياسية الأفغانية.

ووصفت الاتفاق الأخير بأنه مؤشر على النضج السياسي للنخب والشعب الأفغاني، وأيضا يعد مؤشرا على الإمكانات والقدرات الواسعة التي يتمتع بها المجتمع الأفغاني لمعالجة مشاكله الداخلية.

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