شهود عيان: قائد «طائرة الفيوم» تفادى الاصطدام بالأهالي والمباني

قال عدد من شهود العيان، الذين تصادف وجودهم أثناء سقوط الطائرة الحربية بالقرب من مطار «كوم أوشيم» الحربي بالفيوم، إن قائد الطائرة تفادى الاصطدام بالأهالي والمباني المتواجدين في موقع الحادث.

وأضاف شهود العيان في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن قائد الطائرة حاول تفادي الاصطدام بمبنى شباب الخريجين، الذي انفجرت أمامه الطائرة.

وتبين أن الطائرة كانت قادمة من مطار شرق القاهرة في طريقها إلى مطار «كوم أوشيم» الحربي، وسقطت وسط أرض زراعية تبعد عن معسكر القوات الجوية بمطار «كوم أوشيم» الحربى بـ2 كيلو متر، قبل وصولها إلى مهبط المطار، ما أسفر عن استشهاد 6 من ضباط القوات الجوية.

كان 6 ضباط من القوات الجوية قد استشهدوا، إثر سقوط الطائرة الحربية، نتيجة عطل فني، وهم الطاقم الذي كان يستقلها في جولة تدريبية.