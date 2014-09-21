رئيس «المعاهد الأزهرية»: الحديث فى السياسة ممنوع.. ولـن نسمح بتعطيل الدراسة

أكد الشيخ جعفر عبدالله، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أنه أصدر تعليمات صارمة بمنع الحديث فى السياسة أو ممارستها تحت أى نوع أو ظرف داخل المعاهد الأزهرية، وقال رئيس القطاع، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «لا حديث فى السياسة مطلقا داخل المعاهد الأزهرية، وهناك تعليمات مشددة بذلك». مضيفا أن أى أعمال شغب أو محاولة لتعطيل سير الدراسة سواء من قِبَل الطالب أو المدرس ستُوَاجَه بكل حزم، وسيحال المتسبب فى ذلك للتحقيق، وإبعاده عن العمل. وأوضح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أنه تم التنبيه بضرورة الالتزام بالزى الأزهرى بالنسبة لوكلاء المعاهد وما علاهم من الدرجات الوظيفية القيادية، والحِرْص على توزيع الكـتب الدراسية على الطلاب والطالبات مع بداية الدراسة دون تأخير، والتشديد على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل المقررة فى الحضور والانصراف ومعاقبة غير الملتزمين، والاهتمام بطابور الصباح، والمواظبة على تحية العلم والحِرْص على تجديده فى بداية كل عام دراسى، والتشديد على ضرورة الاهتمام بنظافة دورات المياه وصيانتها، وعمل صيانة دورية لأجهزة الإضاءة، والعناية بالنظافة العامة لمبنى المعهد الأزهرى داخليا وخارجيا. وشدد «عبدالله» على أنه يتم رصد الغياب سواء للطلاب أو المدرسين منذ اليوم الأول وأنه لا تهاون فى تسجيل الغياب، خاصة طلاب الثانوية الأزهرية، مشيرا إلى أن المعاهد الأزهرية أقيمت من أجل أن يكون بها طلاب لا أن تكون خالية، وأوضح رئيس قطاع المعاهد أنه تم التنبيه على كل مديرى المناطق بضرورة تسليم الكتب للطلاب منذ اليوم الأول، موضحا أن المناهج هذا العام لم تشهد تغييرا سوى فى كتاب الفقه للمرحلة الإعدادية وسيتم تسليمهم الكتاب فى الأسبوع الثانى نظرا لعدم الانتهاء من طباعته. وقال رئيس القطاع إنه تم بدء تطبيق نظام الفصلين الدراسيين فى المرحلتين الإعدادية والابتدائية هذا العام، لافتا إلى بدء الأزهر الشريف فى إحياء الكتاتيب الأزهرية بضوابط جديدة وحوافز مجزية لشيوخ مميزين فى كل المناطق دعمًا من الإمام الأكبر فى تحفيظ الطلاب القرآن الكريم وفق منهج علمى قويم كما كان فى السابق.

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