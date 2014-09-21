«الأزهر» تعلن نتيجة تنسيق القبول بكليات الجامعة

أعلنت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق القبول لكليات الجامعة للبنبن والبنات للعام الدراسى 2014-2015 بعد أن أغلق المكتب أعماله، وبلغ عدد المتقدمين 72 ألف و519 طالبا.

وقال الدكتور إبراهيم الهدهد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الدكتور محمد عبد الشافى، القائم بأعمال رئيس الجامعة، اعتمد النتيجة، حيث بلغت النسبة المئوية للالتحاق بطب البنين 96.62% بمجموع 628، فى حين بلغت النسبة المئوية بطب البنات 97.46% بمجموع 633.5، وطب الأسنان بنين 95.92% بمجموع 623.5، وطب أسنان بنات 97.15% بمجموع 631.5، وبلغت نسبة صيدلة بنين 94.54% بمجموع 614.5، وصيدلة بنات 96.54% بمجموع 627.5 درجة.

وأشار الدكتور هانى حرب، مدير وحدة نظم المعلومات والشبكات، إلى أن نتيجة القبول لهندسة بنين بلغت 92.23% بمجموع 599.5، فى حين بلغت هندسة بنات 94.85 % بمجموع 616.5، وبلغت كلية التمريض 93.62% بمجموع 608.5، فى حين بلغت كلية اللغات والترجمة تخصص الترجمة الفورية من القسم العلمى 91.15% بمجموع 592.5، بينما بلغت فى التخصص العام 78.89% بمجموع 497.

وفى القسم الأدبى جاء تخصص الترجمة الفورية فى المقدمة بنسبة 87.54% بمجموع 551.5، وسيتم الاعلان عن تفاصيل التنسيق فى المؤتمر الصحفى الذى يعقد غدا بمقر مجلس جامعة الأزهر.