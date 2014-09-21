جولة مفاوضات غير مباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل بالقاهرة الثلاثاء

أعلنت وزارة الخارجية أن القاهرة ستستقبل بعد غد، الثلاثاء، جولة استكشافية من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى تفاهمات واتفاقيات دائمة حول القضايا والموضوعات المطروحة من الجانبين، وذلك فى إطار استكمال الجهود المصرية التى أسفرت عن التوصل إلى وقف لإطلاق النار فى قطاع غزة 26 أغسطس الماضى.

وذكرت «الخارجية» فى بيان صحفى الأحد، أن هذه الجولة التى تتم على ضوء ما شهدته الجولات السابقة من المفاوضات غير المباشرة تمثل حلقة جديدة ضمن الجهود والمشاورات المستمرة لتثبيت وقف إطلاق النار ولضمان عدم تجدد المواجهات مرة أخرى، وللحيلولة دون سقوط الضحايا الأبرياء وتدمير المرافق والمنشآت الحيوية، لاسيما أن استتباب الأمن والاستقرار في قطاع غزة سيدفع بقوة جهود إعادة إعماره واستعادة الحياة الطبيعية فيه.

وسوف تسبق الجولة المشار إليها استضافة القاهرة، غدا الاثنين، لاجتماع فلسطيني برعاية مصرية، وذلك في إطار عملية المصالحة ومعالجة الموضوعات التى تحول دون تنسيق المواقف استعداداً لجولة المفاوضات غير المباشرة.