عمومية «الصناعات الهندسية والمعدنية» تطالب الحكومة بدعم الصناعات الاستراتيجية

أكد مؤتمر الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية على أهمية تفعيل الحوار الاجتماعي، والمفاوضة بين ممثلى العمال وأصحاب الأعمال، للتوصل إلى حلول مرضية للطرفين لإنهاء النزاعات العمالية التى تؤثر سلبا على الإنتاج.

وأوصى المؤتمر، الذى عقد برئاسة المهندس خالد الفقى، رئيس النقابة العامة، الأحد، بأن تقوم الحكومة بدعم الصناعات الاستراتيجية التى تمثل أهمية اقتصادية، عن طريق خفض أسعار الطاقة المستخدمة، وتوفير الخامات اللازمة لمراحل الإنتاج والتوسع فى برامج التدريب والتثقيف العمالى.

وطالب المؤتمر بالتوسع فى إنشاء لجان نقابية ومهنية بمنشآت القطاع الخاص وبالمحافظات لرعاية العاملين، والعمل على مساعدة جهاز التفتيش بالتأمينات الاجتماعية لكى تعطى جميع من يعملون بأجر مع زيادة منافذ الخدمة العلاجية للتأمين الصحى مع عدم تحمل المنتفعين أعباء إضافية.