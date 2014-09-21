مجموعة إسلامية مسلحة في تونس تعلن دعمها تنظيم «داعش»

أعلنت مجموعة إسلامية مسلحة تونسية دعمها تنظيم «داعش» ودعته للتحرك خارج سوريا والعراق، بحسب ما أعلن، السبت، مركز «سايت» الأمريكي لمراقبة المواقع الإسلامية.

> وبحسب بيان ترجمه الموقع فإن «الأخوة المجاهدين في كتيبة عقبة بن نافع (..) يدعمون بقوة تنظيم داعش ويدعونه إلى التقدم وتجاوز الحدود وتحطيم عروش الطغاة في كل مكان».

> وتطارد تونس منذ نحو عامين مقاتلي «كتيبة عقبة بن نافع» في مناطق جبلية على الحدود التونسية الجزائرية، خصوصا جبل الشعانبي الذي يعد معقلا لهذه المجموعة الإسلامية المسلحة.

> وياتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتخوف فيه السلطات التونسية من مجموعات إرهابية تهدد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستنظم في أكتوبر ونوفمبر لتنهي مرحلة انتقالية مستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

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