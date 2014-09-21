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«الناتو» يرحب بالاتفاق السياسي الأفغاني

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رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) أنديرس فوج راسموسين بالاتفاق السياسي الذي توصل إليه المرشحان الرئاسيان في الانتخابات الأفغانية داعيا إلى التوقيع السريع على النصوص القانونية التي تمكن التحالف من تدريب القوات الأفغانية بعد عام 2014.
> وقال راسموسين «اتطلع.. إلى التوصل إلى الاتفاقيات الأمنية الضرورية مع الولايات المتحدة والناتو في أقرب وقت ممكن كما تعهد المرشحان في رسالتهما المشتركة لقمة الناتو في ويلز».
> وأضاف «إنها (الاتفاقيات الأمنية) مهمة لاستقرار أفغانستان واستمرار دعم المجتمع الدولي».

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