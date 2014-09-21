مصدر سياسي إسرائيلي يتوقع مفاوضات «صعبة» مع الفلسطينيين في القاهرة

توقع مصدر سياسي في إسرائيل أن تكون المفاوضات غير المباشرة حول التهدئة في قطاع غزة، والتي ستستأنف الثلاثاء في القاهرة، «صعبة»، لافتا إلى أن إسرائيل ستصر خلالها على مطالبها الأمنية.

>ونقل راديو (صوت إسرائيل)، الأحد، عن المصدر قوله إنه لم يحدد بعد أي جدول زمني للمراحل القادمة من المباحثات.

>وأشار الراديو الإسرائيلي إلى أنه من المتوقع أن يتوجه إلى القاهرة، الثلاثاء، الوفد الإسرائيلي المفاوض للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين لتثبيت التهدئة في قطاع غزة.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة