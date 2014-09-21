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مصدر سياسي إسرائيلي يتوقع مفاوضات «صعبة» مع الفلسطينيين في القاهرة

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توقع مصدر سياسي في إسرائيل أن تكون المفاوضات غير المباشرة حول التهدئة في قطاع غزة، والتي ستستأنف الثلاثاء في القاهرة، «صعبة»، لافتا إلى أن إسرائيل ستصر خلالها على مطالبها الأمنية.
>ونقل راديو (صوت إسرائيل)، الأحد، عن المصدر قوله إنه لم يحدد بعد أي جدول زمني للمراحل القادمة من المباحثات.
>وأشار الراديو الإسرائيلي إلى أنه من المتوقع أن يتوجه إلى القاهرة، الثلاثاء، الوفد الإسرائيلي المفاوض للمشاركة في المفاوضات غير المباشرة مع الفلسطينيين لتثبيت التهدئة في قطاع غزة.

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