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بالفيديو والصور.. حملة بريطانية ضد «داعش»: لا تقتلوا الأبرياء تحت راية الإسلام

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«لا تقتلوا الأبرياء تحت اسمي».. بتلك الكلمات وجه عدد من الشباب المسلمين في بريطانيا رسالة شديدة اللهجة إلي تنظيم «داعش»، والذي يتخذ لنفسه اسم «الدولة الإسلامية».

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وحسب صحيفة «هوفنتجتون بوست» الأمريكية، الأحد، فإن نشطاء جمعية «Active Change» البريطانية أطلقوا حملة إلكترونية خيرية تحمل شعار «Not in my name» تهدف إلى نشر السلام، باستخدام نفس منصات وسائل الإعلام الاجتماعية التي يستخدمها إرهابيو «داعش» لنشر الكراهية.

وتقول الصحيفة إن الشباب يهدفون إلى «توبيخ التنظيم الإرهابي علنا، كونه يختبئ وراء راية كاذبة تحمل شعار الإسلام».

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وقال مؤسس المنظمة البريطانية، حنيف قادر، إن «الشباب المسلمين البريطانيين سئموا وتعبوا من الدعاية المليئة بالكراهية التي يروج لها الإرهابيين ومؤيديهم بشكل عنيف على وسائل الإعلام الاجتماعي».

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وأضاف قادر للصحيفة أن هؤلاء الشباب يشعرون بالغضب لأن «هؤلاء المجرمين يستغلون منصات معينة من أجل دفع الشباب نحو التطرف ونشر الكلمات السامة عن العنف باسم الإسلام».

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وأوضحت الصحيفة أن تنظيم «داعش» يدعي أن «سلوكه الإرهابي في شمال سوريا والعراق متجذر في الدين والإيمان به»، ولكن تصرفات الحركة تثبت خلاف ذلك، حسب الصحيفة، مشيرة إلى إعدام 3 رهائن أجانب على يد إرهابيي التنظيم في الأسابيع الأخيرة.

وتابع قادر: «الإسلام يعلمنا الاحترام والرحمة والسلام والطيبة.. فهو الدين الذي نؤمن به ونريد حمايته من المتطرفين والمتعصبين الذين يهددون ديننا».

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