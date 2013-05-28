الرئيس الفرنسي يؤكد لـ"مرسي" محورية الدور المصري في حل الأزمة السورية

الرئيس الفرنسي يدعو الرئيس مرسي لحضور قمة "فرنسا - إفريقيا"

كتب : أ ش أ منذ 29 دقيقة

تلقى الرئيس محمد مرسي، اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي، فرنسوا هولاند، تناولا خلاله سُبُل تطوير العلاقات الثنائية في مُختلف المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية والثقافية، كما وجه الرئيس الفرنسي الدعوة للرئيس مرسي لزيارة فرنسا وحضور قمة "فرنسا - إفريقيا" المُزمع عقدها نهاية العام الجاري.

وأعرب الرئيس مرسي عن دعم الجهود الحثيثة لإنجاح مؤتمر "جنيف 2" للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مؤكداً أهمية دور المُجتمع الدولي في إيجاد هذا الحل.

وأشار الرئيس مرسي إلى تماشي مؤتمر "جنيف 2" مع المُبادرة المصرية، التي ترمي إلى إشراك الأطراف الإقليمية والدولية في جهود التسوية السلمية للأزمة في سوريا، سعيا لإيقاف نزيف الدم والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، والانتقال المنظم للسلطة، على نحو يُلبي طموحات الشعب السوري.

ومن جانبه، أكد الرئيس الفرنسي محورية الدور المصري في حل الأزمة السورية، وكذلك من خلال دورها الفاعل في إطار جامعة الدول العربية.

ومن ناحية أُخرى، أبدى الرئيسان اتفاقهما على أولوية العمل من أجل تحقيق التنمية في إفريقيا، بما يُسهم في مواجهة تحديات القارة من فقر وعنف، وتطرقا إلى أولوية الحل التنموي لتجاوز الأزمة في مالي، كما اتفق الرئيسان في ذات السياق على توثيق التعاون الثنائي والثلاثي لتنفيذ المشروعات التنموية في إفريقيا.