وزيرة العمل الكويتية تصل مصر للمشاركة في مؤتمر العمل العربي

استقبلت الدكتور ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، بمطار القاهرة الدولي، الخميس، هند صبيح براك الصبيح، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والدولة لشئون التخطيط والتنمية بالكويت، والتي ترأس وفد بلادها، وعضوية 16 مشاركا في الدورة الـ41 لمؤتمر العمل العربي، الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 14 حتي 21 سبتمبر الجاري، وحضر المقابلة الدكتور أحمد لقمان، مدير عام منظمة العمل العربية.

وقالت «عشري» إن «الدورة سيشارك فيها وفود من الدول العربية الأعضاء في منظمة العمل العربية في الوطن العربي، موضحة أنها تضم 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل العرب والوفود المرافقة لهم، بالإضافة إلى ممثلي أصحاب العمل والعمال بتلك الدول.

ويضم وفد دولة الكويت الحكومي المشارك في المؤتمر، كل من جمال محمد الدوسرى، المدير العام للهيئة للقوى العاملة، والسفير عزيز رحيم الديحانى، المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، وفوزى محمد المجدلى، الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذى للدولة.

كما يضم الوفد عبدالله صالح المطوطح، نائب مدير عام الهيئة العامة للموارد البشرية المالية، وعبدالله فهاد الجافور، مدير إدارة عمل العقود والمشاريع الحكومية، وعبدالله سالم الرشيدي، رئيس قسم الدراسات ومستويات العمل بإدارة تنسيق العمل، وسعد عبدالله العازمي، رئيس قسم أعمال اللجان بإدارة المجالس واللجان بمكتب الوزير، ونجاة خالد القبندي، رئيس قسم الورش في المركز.

ويضم الوفد الكويتي عن منظمات أصحاب الأعمال، رباح عبدالرحمن الرباح، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت، وحمد جراح العمر، نائب المدير العام بالغرفة، ومحمود حمزة رمضان، مدير إدارة الصناعة والعمل، ومشاعل إسماعيل المطوع، باحث أول بإدارة الصناعة والعمل.

ويمثل وفد منظمات العمال فايز على المطيرى، رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، وفالح لافى العازمى، نائب رئيس الاتحاد العام، وبدر سالم الصواغ، سكرتير العلاقات الخارجية بالاتحاد، والمهندس صباح عيد العازمى، عضو المجلس التنفيذى في الاتحاد العام.