تأجيل محاكمة 188 متهمًا في «مذبحة كرداسة» لـ18 سبتمبر

قرّرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، تأجيل محاكمة 188 متهمًا في أحداث مجزرة كرداسة، في اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة في أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، إلى 18 سبتمبر الجاري.

وصرحت المحكمة لدفاع المتهمين بالاطلاع على مستندات القضية، والقبض على المتهمين الذين ظهروا في الفيديوهات بجلسة، الخميس.

صدر القرار، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين محمود سليمان، العضو المنتدب، وإيهاب المنوفى، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي راح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة.