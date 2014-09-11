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انفجار عبوة ناسفة أسفل برج كهرباء بالشرقية

  • مصر
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انفجرت عبوة ناسفة أسفل برج كهرباء للضغط المتوسط بالشرقية، وضعها مجهولون، ونتج عن ذلك حدوث تلفيات بسيطة في قاعدة البرج، دون سقوطه أو حدوث إصابات أو انقطاع الكهرباء.

تلقى اللواء سامح الكيلاني، مدير أمن الشرقية، بلاغًا من أهالي عزبة «العزازي» مركز الزقازيق، يفيد بوقوع انفجار أسفل برج كهرباء، كائن وسط الزراعات بالقرية، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بإشراف العميد أحمد الشوادفي، حيث تم فرض طوق أمني حول المنطقة وتمشيطها، ولم يتم العثور على أي أجسام غريبة.

وبمعاينة البرج، اتضح وجود آثار انفجار عبوة ناسفة أسطوانية الشكل، مزودة بمفجر ومؤقت ذاتي «تايمر»، وضعها مجهولون أسفله لإسقاطه، بالإضافة لبقايا مواد التفجير، التي تبين ضعف تأثيرها، والتي تسببت في حدوث تلفيات بسيطة في القاعدة الخرسانية، وفشل مخطط سقوطه.

ولم تحدث إصابات أو خسائر بشرية، ولم ينقطع التيار الكهربي عن العزبة الواقعة بين قريتي «أبوالأخضر» و«الشبانات».

تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء رفعت خضر، مدير المباحث، ورئاسة العميد عاطف الشاعر، رئيس المباحث، لسرعة تحديد الجناة وضبطهم، وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار أحمد دعبس، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

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