مسابقة المعلمين.. الطوابير طويلة والارتباك مستمر

شهد اليوم الثالث للتقديم فى مسابقة تعيين المعلمين الجدد إقبالاً كبيرا على منافذ تلقى الطلبات بمديريات التربية والتعليم بالمحافظات.

ففى دمياط، توافد أكثر من 2000 من الخريجين منذ الصباح على مديرية التربية والتعليم، لتقديم أوراقهم للمسابقة، فيما سادت حالة من الغضب بين المتقدمين بسبب سوء التنظيم ووجود مكان واحد فقط للتقديم، ما أدى إلى تعرض الخريجات للمضايقات وسط حالات من الإغماء بينهن، بسبب الزحام الشديد وتسلق المئات سور المديرية وسط غياب أمنى.

وتسبب الزحام فى إغلاق مدخل المديرية، وساد الارتباك العمل داخل إداراتها المختلفة، وسط استياء الموظفين والمواطنين الذين طالبوا بفتح منافذ لتلقى الطلبات فى الإدارات التعليمية بأنحاء المحافظة، فيما شكا المتقدمون من عدم وجود موقع للمديرية على الإنترنت مثل باقى المديريات.

وفى الإسكندرية، شهدت مكاتب تلقى طلبات التقديم الثمانية التى خصصتها مديرية التربية والتعليم إقبالا كبيرا، وتم تخصيص مدرستى ممدوح سالم الثانوية لمنطقتى كرموز وغيط العنب، ومدرسة الإخلاص الابتدائية التجريبية لمناطق الورديان ومينا البصل والقبارى، كما تم تخصيص مدرسة عمر لطفى لمنطقة شرق الإسكندرية.

وقال جمعة أنصارى ذكرى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن مديرية التربية والتعليم خصصت 8 لجان فى مختلف الإدارات التعليمية لتلقى طلبات الخريجين المتقدمين للمسابقة، مشيرا إلى أنه يتم تقديم الطلبات فى الإدارات التعليمية وفقاً لمحل إقامة المتقدم من الجنسين، وسيتم تجميع الطلبات من الإدارات عقب تسلم كل إدارة للمديرية لفحصها وترتيبها وفقاً للمعايير والضوابط التى تتضمنها المسابقة.

وفى سوهاج، شهدت الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة زحاما شديدا، وسادت حالة من الحزن والاستياء بين خريجى التخصصات غير المطلوبة فى المسابقة، ووصف العديد من الخريجين المسابقة بـ«العقيمة» نظرا لقلة عدد التخصصات المطلوبة بالتعليم العام، وكذلك التشديد على شرط الدبلوم التربوى، وزيادة عدد تخصصات التعليم الفنى.

وفى الوادى الجديد يعانى أبناء الفرافرة من طول المسافة للتقديم فى المسابقة، حيث يضطرون لقطع مسافة 700 كيلو لتقديم أوراقهم بمقر مديرية التربية والتعليم بالخارجة.

وقال محمد حسان، أحد أبناء الفرافرة، إنه استقل سيارة لمدينة الخارجة، منذ فجر أمس الأول حتى يتمكن من التقدم بأوراقه أمس، وسط حالة من الزحام، بعدما تم تخصيص أيام معينة لقبول أوراق أبناء الداخلة والفرافرة وأيام أخرى لأبناء الخارجة.

وفى المنيا، أعلن رمضان عبدالحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، عن قبول استمارات التقدم لشغل وظائف المعلمين، اعتبارًا من بعد غد وحتى 24 سبتمبر، مشيرا إلى توافر 1248 وظيفة معلم.

وفى الإسماعيلية، قال المهنس سرور إبراهيم سرور، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن نصيب الإسماعيلية من التعيينات بلغ «208» معلمين فى التخصصات المختلفة، موضحا أنه سيتم البدء فى تلقى الطلبات بعد غد، وفق الشروط والمعايير التى تم تحديدها لشغل تلك الوظائف.