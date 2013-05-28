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تأجيل معارضة سلطان على حكم حبسه شهر بتهمة سب شفيق إلى جلسة 11 يونيو

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تأجيل معارضة سلطان على حكم حبسه شهر بتهمة سب شفيق إلى جلسة 11 يونيو تأجيل معارضة سلطان على حكم حبسه شهر بتهمة سب شفيق إلى جلسة 11 يونيو

كتب : طارق عباس منذ 6 دقائق

قررت محكمة جنح مستأنف السلام برئاسة المستشار جورج وصفى، تأجيل أولى جلسات الاستئناف المقدم من عصام سلطان، على حكم إدانته بالحبس لمدة شهر ودفع تعويض للمدعى قيمته 10 آلاف جنيه، وكفالة 50 جنيه، لاتهامه بسب وقذف الفريق أحمد شفيق، إلى جلسة 11 يونيو المقبل، لمرافعات وتقديم مستندات.

وبدأت القضية ببلاغ تقدم به هشام مراد، بصفته وكيلا عن الفريق شفيق واتهم فيه سلطان بنشر وترديد عبارات تحمل إساءة لموكله، وتعد سبًا وقذفًا في حقه باتهامه دون سند بالفساد وتهريب الأموال إلى الخارج لصالح أسرة الرئيس السابق حسني مبارك، وكبار رجال الأعمال، خلال الأيام الأولى للثورة.

وتضمنت عبارات السب والقذف قول سلطان عبارات "إن الرجولة أن تراهن على أننى سأستقل طائرة وأهرب خارج ثم تهرب أنت خوفا منى" و"لو تمتلك الرجولة الكافية ارجع مصر ولكنك تعلم أنك مدان ومتورط فى الفساد" و"وأنك عندما كنت رئيساً للوزراء فى عصر المخلوع تم تهريب ملايين الدولارات لأحمد عز وجمال وعلاء مبارك وسوزان ثابت زوجة مبارك".

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