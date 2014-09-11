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«الصحة»: لا نقص في أدوية القلب وألبان الأطفال

  • مصر
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نفى الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة السكان، وجود نقص في الأدوية المستخدمة في إذابة الجلطات وأدوية القلب وحديثي الولادة والمضادات الحيوية، مضيفا أن بعض الأصناف الدوائية كانت تعاني نقصا في بعض الأوقات، بسبب تدنى الأسعار، وتم توفيرها، أما البعض الآخر من الأدوية التي تعاني نقصا فلها مثيل متوفر بالسوق.

وأوضح الوزير أن ألبان الأطفال متوفرة ولا تعانى من أي نقص، مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجي من الألبان الخاصة بالمرحلة العمرية الأولى، التي تشمل حديثي الولادة حتى 6 أشهر، يكفي لمدة 7 أشهر، أما الألبان الخاصة بالمرحلة العمرية الثانية، من 6 أشهر حتى العام الأول، تكفي 5 أشهر.

ولفتت الوزارة، في بيان لها الخميس، إلى أن مستحضر Anti–RH، كان يعاني نقصا في عدة شركات، نظراً لانخفاض سعره، مضيفاً أنه متوفر حاليا بعد استيراد 29 ألف فيال منه، فيما يتوفر مستحضر Human albumin بالشركات المستوردة بكمية 11 ألف فيال، وجار الإفراج عن 89 ألفا و525 فيالا، وأكد أن الصنف يغطي حاجة السوق حاليا.

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