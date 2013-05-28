نائب إخوانى بالشورى يطالب بحل "القومي للمرأة".. ويؤكد: يعمل ضد الرئيس

الدنجاوي: ملايين الجنيهات تهدر على المجلس دون القيام بأى دور

كتب : محمد حمدى الثلاثاء 28-05-2013 13:10

شن النائب محمد الدنجاوي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشورى، هجوما شديدا على المجلس القومى للمرأة، وطالب خلال بيان عاجل وطلب مناقشة تقدم به للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، بحل المجلس القومي للمرأة.

وقال الدنجاوي إن المجلس القومي للمرأة ترصد له ميزانية تقدر بملايين الجنيهات من أموال الشعب، وتعتبر أموال مهدرة لأنه لا يقوم بالدور المنوط به وانما يعمل ضد المرأة وضد الرئيس، مشيرا إلى أن المجلس عقد دورات تدريبية للرائدات الريفيات بمحافظة دمياط حاضر فيها اللواء عاصم الجنيدي أحد ضباط أمن الدولة السابقين، وأنه قام بتحريض الرائدات الريفيات على الرئيس، وقال لهم إن وجود الإخوان في السلطة خطر على مصر وطالبهم بالمشاركة فى مظاهرات 30 يونيو، وأنه حاول توزيع استمارات "تمرد" للتوقيع عليها خلال الدورة، ولكن المشرفة على الدورة رفضت هذا الأمر.

وقال الدنجاوي إن لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى، ستستدعي رئيسة المجلس القومي للمرأة لمناقشة هذا الموضوع.