أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

احذرى الالتهاب المناعى المزمن والذى يظهر فى صورة خراج متكرر

Google+ Print
احذرى الالتهاب المناعى المزمن والذى يظهر فى صورة خراج متكرر احذرى الالتهاب المناعى المزمن والذى يظهر فى صورة خراج متكرر

أكد الدكتور عمر شريف عمر استشارى جراحة أورام الثدى أن الالتهاب المناعى المرتجع المزمن يظهر على شكل خراج مرتجع فى الثدى، وأنه يحتاج إلى خبرة كبيرة فى التشخيص نظرا لطبيعة المرض.

وأشار إلى أن طبيعة المرض ودرجة حدته هى التى تفرض نوعية العلاج والذى يتراوح من علاج دوائى تحفظى بسيط، إلى الاحتياج لإجراء تدخل جراحى متسع قد يستوجب إعادة إصلاح شكل وهيكل الثدى.

وأنه لابد أن يكون هناك وعى للطبيب المعالج كى يتم تفرقة هذا المرض الأشد خطورة وهو سرطان الثدى الالتهابى فضلا بالالتهابات الجلدية المزمنة.

وأوضح أن أى مريضة تعانى من التهاب أو خراج بالثدى بعيدا عن فترة الحمل والرضاعة من الواجب عليها أن تستشير متخصص فى هذا المجال كى يتم وضع الخطة العلاجية السليمة.

وأنه لابد من معرفة أن هذه الفئة من الأعراض الالتهابية تمثل 10 % من المرضى المترددين على عيادة الثدى المتخصصة، وأنه مع العلاج السليم يتم الشفاء فى حوالى 80 % من الحالات وأن 20 % هم من يحتاجون إلى التدخل الجراحى ويكونون عادة الحالات التى أسىء العلاج الأولى أو التى تم إجراء عمليات جراحية من غير المتخصصين .

وينصح باتباع العادات الغذائية السليمة والابتعاد عن الأملاح والتدخين والذى يمثل عاملا مساعدا مع العلاج التحفظى فى هذه الحالات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365