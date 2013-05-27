احذرى الالتهاب المناعى المزمن والذى يظهر فى صورة خراج متكرر

أكد الدكتور عمر شريف عمر استشارى جراحة أورام الثدى أن الالتهاب المناعى المرتجع المزمن يظهر على شكل خراج مرتجع فى الثدى، وأنه يحتاج إلى خبرة كبيرة فى التشخيص نظرا لطبيعة المرض.

وأشار إلى أن طبيعة المرض ودرجة حدته هى التى تفرض نوعية العلاج والذى يتراوح من علاج دوائى تحفظى بسيط، إلى الاحتياج لإجراء تدخل جراحى متسع قد يستوجب إعادة إصلاح شكل وهيكل الثدى.

وأنه لابد أن يكون هناك وعى للطبيب المعالج كى يتم تفرقة هذا المرض الأشد خطورة وهو سرطان الثدى الالتهابى فضلا بالالتهابات الجلدية المزمنة.

وأوضح أن أى مريضة تعانى من التهاب أو خراج بالثدى بعيدا عن فترة الحمل والرضاعة من الواجب عليها أن تستشير متخصص فى هذا المجال كى يتم وضع الخطة العلاجية السليمة.

وأنه لابد من معرفة أن هذه الفئة من الأعراض الالتهابية تمثل 10 % من المرضى المترددين على عيادة الثدى المتخصصة، وأنه مع العلاج السليم يتم الشفاء فى حوالى 80 % من الحالات وأن 20 % هم من يحتاجون إلى التدخل الجراحى ويكونون عادة الحالات التى أسىء العلاج الأولى أو التى تم إجراء عمليات جراحية من غير المتخصصين .

وينصح باتباع العادات الغذائية السليمة والابتعاد عن الأملاح والتدخين والذى يمثل عاملا مساعدا مع العلاج التحفظى فى هذه الحالات.