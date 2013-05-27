شيخ الأزهر: بإمكان الأمة الإسلامية التعافي رغم ما تعانيه من ضعف

"الطيب" لوفد أفغانستان: نسعى لترسيخ ونشر المنهج الأزهري المعتدل

كتب : وائل فايز منذ 15 دقيقة

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن العالم الإسلامي اليوم في حاجة شديدة للرجوع إلى النموذج الأزهري الفريد الذي يجمع بين الأصالة والتراث وبين الحداثة وفهم متطلبات العصر، مشيراً إلى أن الأمة الإسلامية وإن كانت تعاني من الهزال والضعف نجدها تبعث الأمل الذي لا حدود له في إمكان التعافي والإحياء والتجديد، مؤكداً أن كل مسلم في مكانه يستطيع أن يلعب دوراً مؤثراً في رفع شأن هذه الأمة، قائلاً: "ها نحن أئمة ومشايخ وعلماء بالأزهر الشريف نعمل جاهدين من أجل توصيل رسالة الأزهر التي تحمل في طياتها هدف خدمة الأمة بمحو أي لغط يشوب الدين الحنيف، فضلاً عن نشر صورته الصحيحة، وأضاف: "ها أنتم حاملو هذه الرسالة السامية لبلادكم تدعون من خلالها البعد عن التطرف والغلو والتمسك بالوسطية والاعتدال".

جاء ذلك خلال لقاء شيخ الأزهر بوفد الأئمة من أفغانستان الذي يتلقي دورته التدريبية حول العلوم الإسلامية بمقر الرابطة العالمية لخريجي الأزهر.

وأشار الطيب إلى أن الأزهر عامة ورابطة الخريجين خاصة يسعيان بخطى حثيثة نحو تلبية احتياجات كافة الأئمة والمشايخ حول العالم للاستفادة من علوم الأزهر الشريف، ولفت إلى أن الدورات التي تعقدها الرابطة هي ترجمة واضحة تعبر عن رغبتها لفتح أبوابها للجميع من أجل ترسيخ ونشر المنهج الأزهري المتسم باعتداله وبعده عن التفريط أو الغلو.

كما أكد أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة، أن الرابطة تبذل قصارى جهدها من أجل توصيل رسالة الأزهر الوسطي للعالم كله بعقد هذه الدورات العلمية المكثفة التي تتطرق لكافة العلوم الفقهية والشرعية والإسلامية، فضلاً عن افتتاحها العديد من الفروع التابعة لها في جميع أنحاء العالم لتوطيد العلاقات والأواصر بين خريجي الأزهر والرابطة، لافتا إلى أن هذا اللقاء جاء ضمن برنامج الرابطة لهذه الدورة بالتعاون مع مؤسسة آسيا بأفغانستان.