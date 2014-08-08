الأطباء يرفضون سفر فاتن حمامة وعمر الشريف يحضر من فرنسا

القاهرة_محمد خالد

تخضع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة لاهتمام كبير داخل مستشفى دار الفؤاد، وقد تحولت المستشفى إلى ما يشبه الثكنة العسكرية حيث فرضت إدارتها حالة من السرية على حالة الفنانة، وقد أكد مصدر طبي داخلها أن حالتها تحسنت تدريجياً، لكن تقدمها في السن يجعل تماثلها للشفاء بحاجة إلى فترة من الوقت، كما أن كل ما يتردّد من أخبار حول إمكانية سفرها خارج مصر أمر غير مطروح، وقد رفضه الفريق الطبي المعالج.

وأكد المصدر أن "حالة الفنانة الكبيرة حتى الآن لم تصل إلى مرحلة الاستقرار، خاصة أن هناك مشكلات في القلب تسببت في الأزمة الحالية، وفي حال مرّت 48 ساعة بسلام سوف نقول للجميع إن الحالة بدأت تتماثل للشفاء" .

أما سامح الصريطي وكيل نقابة الممثلين، فأكد لـ"سيدتي نت" أن "الرئاسة تتابع معنا الحالة بشكل مباشر للاطمئنان عن الحالة، وليس لدينا الآن سوى الدعاء لها لأن الحالة غير مستقرة ونتمنى أن تمر الأزمة بسهولة وتقوم الفنانة بسلامة"

وحول إمكانية زيارتها في الوقت الراهن قال الصريطي "لم نتمكن من زيارتها لأنها موجودة على جهاز تنفس صناعي والأطباء وأسرتها يفضلون عدم الزيارة إلا بعد استقرار حالتها الصحية".

يذكر أن الفنان عمر الشريف زوجها السابق وأبنها طارق يجريان اتصالات بشكل مكثف لمعرفة حالتها، وبعض المصادر أشارت إلى احتمال حضورهما إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح السبت .