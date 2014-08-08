«أوباما» يوافق على توجيه ضربات عسكرية ضد «داعش» في العراق

أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، مساء الخميس، أنه «أجاز» للقوات الأمريكية شن غارات جوية ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش»، في العراق إذا تطلب الأمر ذلك لمنع دون ارتكاب هؤلاء مجازر بحق المدنيين.

وقال «أوباما»، في تصريح ألقاه في البيت الأبيض حول الوضع في العراق «بإمكاننا ان نتحرك، بحذر ومسؤولية، لمنع حصول عملية إبادة محتملة».

وأضاف: «لهذا السبب، أنا اجيز توجيه ضربات جوية محددة الأهداف، إذا تطلب الأمر ذلك، لمساعدة القوات العراقية في القتال الذي تخوضه لفك الحصار وحماية المدنيين العالقين هناك».