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تضامنا مع غزة..الآردن تدعو القطاع الخاص بعدم التعامل مع الموانيء الإسرائيلية

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تضامنا مع غزة..الآردن تدعو القطاع الخاص بعدم التعامل مع الموانيء الإسرائيلية تضامنا مع غزة..الآردن تدعو القطاع الخاص بعدم التعامل مع الموانيء الإسرائيلية

ميناء الوسفات الجديد – أرشيفية

تضامن مع أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي بربري وغاشم، دعا النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان غسان خرفان اليوم الثلاثاء، القطاع الخاص الأردني بعدم التعامل مع الموانيء الإسرائيلية واقتصارها على ميناء العقبة.

وطالب خرفان – في بيان له اليوم – التجار والمستوردين بإعطاء ميناء العقبة الأولوية في نقل بضائعهم ووارداتهم باعتباره الميناء الأردني الوحيد على الرغم من ارتفاع تكاليف الخدمات فيه مقارنة مع موانيء الدول المجاورة.

ودعا النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان إلى الضغط على شركة ميناء حاويات العقبة لتأجيل تنفيذ قرار رفع رسوم بدل الخدمات والمناولة وأجور التخزين وعطل الحاويات التي أقرتها أخيرا.

وناشد خرفان الفعاليات المختلفة للتشاور مع الحكومة والمعنيين في العقبة للتباحث في تنافسية ميناء العقبة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة لوجود نسبة عالية من المواطنين يعتاشون من هذا المنفذ الوحيد والرئيسي لواردات الأردن من الخارج بحريا.

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