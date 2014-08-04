بالصور .. الدنمارك تولد الطاقة الشمسية بـ«بطة عائمة»

تصميمها فريد من نوعه، حيث سيجعل كوبنهاجن مدينة صديقة للبيئة من خلال توليدها الطاقة الشمسية، إنها البطة العملاقة العائمة، أو «داكزيلا»، كما يحلو لمصمميها تسميتها، فقد اقترح فريق من المصممين البريطانيين إقامة منطقة جذب سياحي عائمة على شكل بطة، في الدنمارك، تستطيع في نفس الوقت توليد طاقة نظيفة لسكان العاصمة الدنماركية، ما يجعها خالية من الكربون بحلول عام 2025، وهو التاريخ المقترح لإنهاء المشروع.

وسيتم بناء «بطة الطاقة» من الصلب خفيف الوزن، وستغطى بمئات الألواح الشمسية، مما يجعلها بمثابة مزرعة شمسية عائمة، وسيصل ارتفاعها إلى 12 طابقا، وستكون مهمتها هي تجميع أشعة الشمس في النهار لتوليد الطاقة الشمسية التي ستمكنها من إضاءة المكان في الليل، كما أن الأضواء المنبعثة منها ستتغير وفقاً لإيقاع التوربينات المائية داخلها.

ولن تكون البطة مجرد شكل جميل لزوار المكان، بل إنهم سيتمكنون من دخولها والاطلاع على آلية عملها بأنفسهم.

وشارك تصميم «دكزيلا» في المنافسة التي تديرها مبادرة «مولدات فنية على الأرض»، وهو المشروع الذي يهدف إلى دمج الفن مع التصميمات المولدة للطاقة النظيفة من أجل التوصل إلى حلول للطاقة البديلة، وحصل التصميم على جائزة تقدر بـ 15 ألف دولار أمريكي.

ويقول مصممو البطة إنهم استلهموا الفكرة من البطة البلاستيكية العملاقة التي نحتها فلورينتيجن هوفمان، وظهرت على المياه الأسترالية في عام 2013، إلا أنهم سيطورون هذا التصميم لتكون البطة مولدة للطاقة.

ويضيفون أن «البطة العملاقة» هي بمثابة تذكير للناس بمدى تأثير المناخ السلبي على أماكن تكاثر بطة «إيدر»، وهي بطة مائية كبيرة توجد على السواحل الشمالية لأوروبا وأمريكا الشمالية.