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سقوط قذائف في مناطق بوسط دمشق

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توالى، الإثنين، سقوط قذائف هاون وصواريخ محلية الصنع في مناطق مختلفة من العاصمة السورية، دمشق، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقالت مصادر إن «قذيفتي هاون سقطتا في منطقة الشيخ رسلان بمحيط حي باب توما، دون أن تسفرا عن إصابات»، وأضافت أن 3 قذائف سقطت بمنطقة «المهاجرين»، الحي الذي فيه قصر الرئاسة، أدت لمقتل شخص وجرح آخرين، فيما تسبب سقوط قذائف في محيط «المزة 86»، لإصابات.

من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية «سانا» عن مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق قوله إن شخصين قتلا وأصيب 6 آخرون جراء سقوط قذائف في مدينة جرمانا بريف دمشق.

وكان العشرات من القتلى والجرحى سقطوا، الأحد، جراء سقوط عدة قذائف صاروخية وهاون على مناطق من دمشق، فيما أعلنت مجموعة «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» المعارضة تبنيها هذه العمليات.

وكان مقاتلون معارضون بثوا مقطع منذ أيام هددوا فيه بشن هجمات صاروخية على مناطق في دمشق، رداً على «مجازر» النظام التي ارتكبها بقصف جوي على مناطق بريف دمشق.

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