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جامعة عين شمس تواصل اليوم استقبال المرحلة الثانية للتنسيق فى 5 كليات

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جامعة عين شمس تواصل اليوم استقبال المرحلة الثانية للتنسيق فى 5 كليات جامعة عين شمس تواصل اليوم استقبال المرحلة الثانية للتنسيق فى 5 كليات

تواصل معامل التنسيق بجامعة عين شمس، اليوم الاثنين، استقبال الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، لتسجيل رغباتهم فى المرحلة الثانية للتنسيق بحدٍ أدنى 330 درجة للشعبة للعلمية بنسبة 80.4% و280 درجة بنسبة 68.3% للشعبة الأدبية، وذلك من خلال أجهزة الحاسب بمعامل الجامعة.

وتوجد معامل الحاسب الآلى بجامعة عين شمس بـ5 كليات، وهى كليات الآداب والحاسبات والمعلومات والزراعة والهندسة والبنات، حيث تغطى كل المناطق الجغرافية السكنية التابعة لجامعة عين شمس خلال أعمال التنسيق.

وفى كلية الحاسبات والمعلومات تتوفر 5 معامل تحوى 100 جهاز كمبيوتر، وكلية الآداب بها 5 معامل تحوى 150 جهاز كمبيوتر، وكلية البنات "المبنى الأدبى الدور الخامس"، وبها معمل واحد يحوى 28 جهاز كمبيوتر، وكلية الهندسة بها عدد 2 معمل يحويان 80 جهاز كمبيوتر، وأيضًا هناك معمل بكلية الزراعة يحوى عدد 25 جهاز كمبيوتر.


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