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اليوم.. توقيع قرار وزارى بين "الصحة" والشباب" لترخيص صالات الجيم

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اليوم.. توقيع قرار وزارى بين "الصحة" والشباب" لترخيص صالات الجيم اليوم.. توقيع قرار وزارى بين "الصحة" والشباب" لترخيص صالات الجيم

يوقع كل من الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، القرار الوزارى المشترك الخاص بترخيص صالات الألعاب الرياضية "الجيم"، والنوادى الصحية، اليوم الاثنين بمقر اتحاد الكرة.

ومن جانبه أوضح الدكتور صابر غنيم، وكيل وزارة الصحة لشئون العلاج الحر، لـ"اليوم السابع"، أنه تم ضم الأندية الصحية إلى هذا القرار، موضحا أن القرار يشمل عدد من الضوابط لترخيص صالات الجيم، على رأسها وجود طبيب مشرف بشكل دائم داخل الصالة، وإصدار بطاقات صحية للمترددين على تلك الصالات، كذلك حظر استخدام العقاقير البنائية.


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