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«داعش» تحاول السيطرة على مدينة شيعية في كركوك

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قال ضابط عراقي في غرفة العمليات العسكرية، الأحد، إن قتالا دار طوال اليوم بين القوات العراقية وعناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام«داعش» في منطقة تقطنها الغالبية التركمانية الشيعية جنوبي كركوك.

وقال العقيد مصطفى محمد البياتي، رئيس غرفة العمليات العسكرية في ناحية أمرلي ذات الغالبية التركمانية الشيعية، في تصريحات صحفية: «الاشتباكات مازالت مستمرة في ناحية آمرلي التابعة لقضاء طوز خرماتو، بعد أن تم إحباط محاولة اقتحام الناحية من جانبها الغربي منذ ساعات الصباح الأولى، وأن قوات الجيش العراقي وبمساندة عشائر الناحية والحشد الوطني لن يسمحوا بسيطرة (داعش) على ناحية آمرلي، وهي محاصره منذ 54 يوما، وتم صد أكثر من 5 هجمات منسقه ومنظمة لاقتحامها منذ العاشر من يونيو الماضي».

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