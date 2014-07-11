اعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي يشيدون بقرار محلب بإضافة كلية الاعلام

أعرب أعضاء هيئة التدريس بقسم الاعلام بكلية الاداب بجامعة جنوب الوادي عن سعادتهم بموافقة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء بإضافة كلية الاعلام وتكنولوجيا الاتصال ضمن كليات الجامعة وبدء العمل فيها حيث قدم الدكتور عبد العزيز السيد رئيس القسم شكره وامتنانه للمهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، وأكد ان هذه الموافقة جاءت تحقيقًا لأحلام لأبناء الجنوب واستجابة لأمالهم، مشيرًا ان الموافقة فى هذا التوقيت وإدراج الكلية فى تنسيق هذا العام هى ترجمة حقيقة للاستجابة كما تعكس هذه الاستجابة الى الافق الواسع للدكتور عباس منصور رئيس

الجامعة والذى لم يدخر جهدًا منذ سنوات فى انشاء الكلية عن طريق توفير كافة الامكانيات وإصدار القرارات التى جعلت كلية الاعلام حقيقة ملموسة امام اعيننا الان، كما قدم عبد العزيز الشكر لكل من ساهم بجهد فى ذلك .

بينما اضاف الدكتور حلمى محسب ان القرار جاء متماشيا مع طموحات اعضاء هيئة التدريس الذين يتقدون بخالص الشكر والتقدير لرئيس الجامعة على الجهد الضخم الذى بذله وما زال يبذله من اجل تلبية طموحات ابناء الاقليم ودعم الكلية وإيمانا بالدور المجتمعى التى تقوم به الكلية جاءت الموافقة على انشاء كلية الاعلام لتعطى ابناء الصعيد دفعة فى أن يساهموا فى بناء مجتمع قادر على أن يتحقق له الظهور الاعلامى ، ودرءا للتهميش الذى عانى الصعيد منه كثيرًا .

كما رأى كل الدكتور عبد الله عبد الرحيم ومنال ابو المجد ان انشاء كلية الاعلام يعد تفردا حيث التميز فى برامجها الدراسية القائمة على نظام الساعات المعتمدة والتى تضع التدريب الطلابي على اوليات اهتمامها من خلال وجود أقسام بها تخصصات نوعية متميزة يأتى على رأسها قسم الاعلام الالكترونى الذى يعد الاوحد فى الجامعات المصرية، حيث تقوم الدراسة فيها على دراسة الوثائق المتعددة والرسوم المتحركة التى تربط الطالب بتكنولوجيا العصر وتضع الكلية على الخريطة الدولية .

جاء ذلك متواكبا مع اهتمام رئيس الجامعة بالتدريب الطلابي لتحقيق الكفاءة التدريسية والدعم الشامل للعملية التعليمية فى الجامعة وخدمة المجتمع المحلى المحيط لتحقيق التميز الاعلامى فى نقل وعرض قضايا الجنوب .