المهندس آل عضيد: المشروع سيوفر حاجة المنطقة من المياه خلال الفترة القادمة

بدء ضخ مياه التحلية من مشروع الشعيبة 3 إلى الباحة بحصة تقدر ب40000 ألف متر مكعب يومياً

بدأ ضخ مياه التحلية من مشروع الشعيبة 3 الى منطقة الباحة من خلال الخط الناقل لمياه التحلية من مدينة الطائف الى الباحة بحصة يومية تقدر ب40000 الف متر مكعب يوميا.

وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة على توفير ما يحتاجه المواطن من خدمات ومشاريع تنموية ومن خلال حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحة لتحقيق توجهات وتطلعات القيادة الرشيده حفظها الله.

واوضح مدير عام المياه بمنطقة الباحة المهندس محمد بن منصور ال عضيد بانه تم ايصال الضخ الى محطة نخال التابعة للمديرية العامة للمياه بالمنطقة كمرحلة اولى للاستفادة من كميات المياه القادمة لدعم المشروع القائم ولدعم احتياج المنطقة من المياه وحتى الانتهاء من المرحلة الثانية والتي ستكون من محطة الرفع التابعة للمؤسسة العامة لتحلية المياه بنخال وحتى خزان الحبشي الاستراتيجي بالباحة. كما ان الخط الناقل يستوعب زيادة في كميات المياه حسب الاحتياج خلال السنوات القادمة. حيث يجري حاليا تنفيذ المشروع ويتوقع الانتهاء منه منتصف العام القادم.

ورفع المهندس ال عضيد الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الامير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز امير المنطقة على دعمه ومتابعته المستمرة لتنفيذ هذا المشروع الحيوي والاستراتيجي والذى يعد رافدا للمشاريع التنموية بالمنطقة كما سيوفر حاجة المنطقة من المياه خلال الفترة القادمة في ظل ما تحضى به المنطقة من رعاية واهتمام من قبل الحكومة الرشيده ايدها الله.