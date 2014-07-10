إيفا منديز تنتظر طفلها الأول من ريان غوسلينغ

بعد علاقة رومانسية، بدأت منذ عام 2011، بين النجمة الأمريكية Eva Mendes والنجم Ryan Gosling، ينتظر الثنائيّ طفلهما الأول.

وذكر مصدر مقرّب من النجمين أنّ Eva ، البالغة من العمر 40 عاماً، حامل في شهرها السابع من حبيبها Ryan، البالغ من العمر 33 عاماً.

وأشار المصدر إلى قول النجمة في وقت سابق: "إنها كانت مستعدّة للأمومة، وتتمنى معايشة هذه التجربة مع Ryan، الذي اعتبرته بمثابة حلم يتحقّق، فالأمور معه مختلفة.. إنها مستقلّة جداً، لكنها تشاطر شريكها القرارات". وقد قالت: "أخيراً وجدت شخصاً أريد حقاً أن تكون معه".

وكانت Eva قد أصرّت سابقاً على نفي خبر حملها، عندما تحدّث الجميع عن حمل متوقّع، بسبب رفضها التعرّض لأشعة الـ" X-ray" عند دخولها نقطة التفتيش في المطار.

يُذكر أنّ Eva Mendes وRyan Gosling لم يفكّرا يوماً بالزواج، وإن كان من المؤكّد أنّ هذا الطفل سيكون تغيّراً جذريّاً في العلاقة، لأنّ Ryan نشأ من دون والد، ويرفض تماماً أن ينشأ أطفاله مثله.

Eva Mendes تكذب شائعة انفصالها عن Ryan Gosling