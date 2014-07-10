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الجيش الإسرائيلي : توسيع نطاق عملية الجرف الصامد الليلة في قطاع غزة .. واستدعاء عشرة آلاف جندي

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الجيش الإسرائيلي : توسيع نطاق عملية الجرف الصامد الليلة في قطاع غزة .. واستدعاء عشرة آلاف جندي الجيش الإسرائيلي : توسيع نطاق عملية الجرف الصامد الليلة في قطاع غزة .. واستدعاء عشرة آلاف جندي

أرشيفية

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي موطي ألموز ، أن طائرات سلاح الجو أغارت خلال الساعات القليلة الماضية على نحو 80 موقع استخدم لإطلاق الصواريخ بعيدة المدي على إسرائيل ، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيقوم الليلة بتوسيع نطاق عملية “الجرف الصامد” ضد حركة حماس وغيرها من التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة.

ونقل راديو (صوت إسرائيل) مساء أمس الأربعاء، عن ألموز قوله – إن الجيش الإسرائيلي قام حتي الآن باستدعاء أكثر من عشرة آلاف جندي احتياط، داعيا الجمهور الإسرائيلي إلى الاستعداد لأن تستمر عملية “الجرف الصامد” وقتا طويلا.

أ ش أ

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