الفنان السعودي عبدالحميد العوام يقتحم السينما المصرية بفيلم “أحلى صحبة”

يستعد الفنان السعودى عبدالحميد العوام، الشهر المقبل لتصوير فيلم بعنوان “أحلى صحبة” من تأليف أحمد البيه، وإخراج محمد جمعة، حيث يشارك في بطولته بجانب العوام كل من آدم ومحمد نور، وبوسي، وأحمد بدير، ومي سليم ويعد اول اعمال العوام فى السينما المصريه حيث ان طبيعة دورة فى الفيلم تتطلب ممثل خليجى وانه يعتبر ذلك فرصه جيده له للوصول الى الجمهور المصرى.

وقال “العوام” ، إن أحداث الفيلم تدور بالإسكندرية حول أربعة من الأصدقاء يجمعهم الغناء والموسيقى ويتفقون على إنشاء فرقة موسيقية غنائية، ويتعرفون على (منصور) وهو شاب خليجي مثقف وغني يؤمن بموهبتهم ويقرر إنتاج ألبوم غنائي لهم وتبدأ الأحداث في قالب كوميدي وهو من انتاج شركة فينيكس المنتج اشرف صقر.

ويشير العوام أن التصوير سيتم ما بين القاهرة والإسكندرية وعدد من المناطق سيتم تحديدها لاحقاً، مشيرا إلى أنه انتهي من تصوير خمس حلقات من المسلسل الخليجي الكوميدي “نصف درهم”فى إمارة أبو ظبي ويلعب بطولته كل من نصر حماد من مصر، وعبدالله الجنيدي وسوقة من الإمارات، وسناء العراقية، وعدد من نجوم الدراما في الخليج بقيادة المخرج عامر كامل، ويتناول في أحداثه عددا من القضايا الاجتماعية التى تخص العالم العربي.

يذكر أن العوام يشارك حالياً في المسلسل الكوميدي “حسب الظروف” تأليف الحميدي المطيري، وإخراج سمير عارف، وبطولة كل من سلطان الرفاعي، وعبدالعزيز الفريحي، وسارة الجابر، حيث يعرض يومياً على قناة روتانا خليجية وتبلغ مدة كل حلقة 10 دقائق، ويجسد فيه دور (الجار المزعج) بأناقته وثقافته وخفة دمه.