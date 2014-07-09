أخبار عاجلة

انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
الشيخ رمضان عبد المعز: في أمور الدنيا لازم نبص للأقل مننا -
كوبا إيطاليا: هل يقلب نابولي الطاولة ويثأر من يوفنتوس ؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الفنان السعودي عبدالحميد العوام يقتحم السينما المصرية بفيلم “أحلى صحبة”

Google+ Print
الفنان السعودي عبدالحميد العوام يقتحم السينما المصرية بفيلم “أحلى صحبة” الفنان السعودي عبدالحميد العوام يقتحم السينما المصرية بفيلم “أحلى صحبة”

يوسف العوام

يستعد الفنان السعودى عبدالحميد العوام، الشهر المقبل لتصوير فيلم بعنوان “أحلى صحبة” من تأليف أحمد البيه، وإخراج محمد جمعة، حيث يشارك في بطولته بجانب العوام كل من آدم ومحمد نور، وبوسي، وأحمد بدير، ومي سليم ويعد اول اعمال العوام فى السينما المصريه حيث ان طبيعة دورة فى الفيلم تتطلب ممثل خليجى وانه يعتبر ذلك فرصه جيده له للوصول الى الجمهور المصرى.

وقال “العوام” ، إن أحداث الفيلم تدور بالإسكندرية حول أربعة من الأصدقاء يجمعهم الغناء والموسيقى ويتفقون على إنشاء فرقة موسيقية غنائية، ويتعرفون على (منصور) وهو شاب خليجي مثقف وغني يؤمن بموهبتهم ويقرر إنتاج ألبوم غنائي لهم وتبدأ الأحداث في قالب كوميدي وهو من انتاج شركة فينيكس المنتج اشرف صقر.

ويشير العوام أن التصوير سيتم ما بين القاهرة والإسكندرية وعدد من المناطق سيتم تحديدها لاحقاً، مشيرا إلى أنه انتهي من تصوير خمس حلقات من المسلسل الخليجي الكوميدي “نصف درهم”فى إمارة أبو ظبي ويلعب بطولته كل من نصر حماد من ، وعبدالله الجنيدي وسوقة من الإمارات، وسناء العراقية، وعدد من نجوم الدراما في الخليج بقيادة المخرج عامر كامل، ويتناول في أحداثه عددا من القضايا الاجتماعية التى تخص العالم العربي.

يذكر أن العوام يشارك حالياً في المسلسل الكوميدي “حسب الظروف” تأليف الحميدي المطيري، وإخراج سمير عارف، وبطولة كل من سلطان الرفاعي، وعبدالعزيز الفريحي، وسارة الجابر، حيث يعرض يومياً على قناة روتانا خليجية وتبلغ مدة كل حلقة 10 دقائق، ويجسد فيه دور (الجار المزعج) بأناقته وثقافته وخفة دمه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك