ألمانيا تذل البرازيل بسبعة أهداف في نصف نهائي المونديال

تأهل منتخب ألمانيا لنهائي مونديال كأس العالم 2014 بالبرازيل بعد تغلبه على البرازيل بسبعة أهداف لهدف في نصف النهائي في لقاء أقيم على ملعب مينيرو دي هوريزونتي.

ونجح منتخب الماكينات في التقدم بالهدف الأول عن طريق توماس مولر في الدقيقة 11 قبل أن يضيف ميرسلاف كلوزة الهدف الثاني في الدقيقة 23 بعدها سجل توني كروس هدفين متتاليين في الدقائق 24 و27 قبل أن يسجل سامي خضيرة الهدف الخامس في الدقيقة 29.

> وحاول بعدها منتخب البرازيل تسجيل هدف لتقليص الفارق ولكن لم ينجح.

وفي الشوط الثاني نجح منتخب ألمانيا من إضافة الهدف السادس عن طريق البديل إندريه شورليه في الدقيقة 69 قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز الهدف السابع في الدقيقة 80 قبل أن يسجل أوسكار هدف منتخب بلاده الوحيد في الدقيقة 90 ولكنه لم يمنع ألمانيا من التأهل للنهائي.