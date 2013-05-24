دوى انفجارات وأصوات تبادل إطلاق نار بالعاصمة الليبية

قال شهود عيان فى العاصمة الليبية طرابلس إنهم سمعوا دوى انفجارات وأصوات تبادل إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مساء أمس الخميس.

ورجح الشهود أن يكون ذلك مرتبطاً بعملية مداهمة شنتها قوات الأمن الليبية أمس على أحد أوكار تجارة الخمور بحى قرقارش غرب العاصمة وأسفرت عن سقوط قتيل، مما دفع ببعض الأهالى إلى قطع طرق رئيسية وإضرام النار فى مقر أحد القنوات التلفزيونية التابعة للدولة.

وأفاد عز الدين الجندى أحد مسئولى مديرية أمن طرابلس لمراسل وكالة الأناضول للأنباء اليوم إن قوات الشرطة والجيش تتحاشى وقوع صدامات مع أهالى الحى الغاضبين، نافياً أن يكون القتيل قد سقط برصاص الأمن الحكومى، دون أن يعطى مزيداً من التفاصيل.

ولم يتسن التأكد من مسئولى وزارة الداخلية الليبية، عما إذا كانت أصوات التفجيرات وأصوات تبادل إطلاق النار مرتبطة فقط بالتوتر فى حى قرقارش أم أنها نتيجة اشتباكات أخرى متزامنة معها، خاصة أن بعض شهود العيان أكدوا أن تلك الأصوات سمعت فى أكثر من منطقة بالعاصمة الليبية.