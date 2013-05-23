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ياباني ثمانيني يصل قمة جبل ايفرست رغم كسر فى الفخذ وعملية فى القلب

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ياباني ثمانيني يصل قمة جبل ايفرست رغم كسر فى الفخذ وعملية فى القلب ياباني ثمانيني يصل قمة جبل ايفرست رغم كسر فى الفخذ وعملية فى القلب


> تمكن عجوز يابانى فى الثمانين من العمر من الوصول الى قمة جبل ايفرست ، ليصبح بذلك اكبر الاشخاص عمرا يحقق مثل هذه المعجزة .

وذكرت “سي ان ان” الاخبارية الامريكية ان المتسلق اليابانى يوشيرو ميورا وصل فى وقت سابق اليوم  الخميس  الى قمة الجبل بمساعدة ابنه الطبيب – جوتا – ليتفوق بذلك على صاحب الرقم القياسى السابق وهو مواطن نيبالى يبلغ من العمر 78 عاما تمكن من الوصول الى ذات القمة عام 2008 .

الغريب ان المتسلق اليابانى يعانى من كسر فى الفخذ تعرض له قبل نحو عامين ، كما انه اجرى ايضا عملية جراحية فى القلب فى شهر يناير الماضى .

تجدر الاشارة الى ان سيدة سعودية تبلغ من العمر 27 عاما تمكنت فى وقت سابق من الشهر الجارى من الوصول الى قمة جبل ايفرست 8848 مترا لتصبح اول سيدة عربية على الاطلاق تحقق هذا الرقم القياسى .
> أ ش أ

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