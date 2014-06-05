النائب العام يأمر بالتحقيق مع وزير التعليم لتشغيل تلاميذ بـ«السخرة» فى مطعم شهير

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام بتكليف المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام لنيابة جنوب القاهرة الكلية بالتحقيق مع الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية و التعليم ومسئولي التعليم الفني بالوزارة و القاهرة لإتهامهم بتسخير تلاميذ المدارس الفندقية للعمل الشاق بمطاعم «أمريكانا» بالمخالفة لقانون الطفل مقابل تقاضيهم مكافأت مالية من الشركة بموجب شيكات بنكية بأسمائهم.

وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد تلقى بلاغاً من أحد المسئولين بالتعليم الفني بمديرية تعليم القاهرة ضد كل من الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية و التعليم و الدكتور محمد سيد سلامة وكيل أول وزارة التعليم بالقاهرة وفايقة محمد النحاس مدير عام التعليم الفني بمديرية تعليم القاهرة و منال محمود مدير التعليم التجاري بالقاهرة تضمن البلاغ أن الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية و التعليم أبرم خلال توليه رئاسة قطاع التعليم الفني بالوزارة بروتوكول تعاون مع شركة أمريكانا لتشغيل التلاميذ بمطاعم الشركة و ينص البروتوكول على قيام الشركة بالتأمين على الطلبة ضد إصابة العمل مع أحقية المسئولين بالتعليم الفني بالوزارة و مديرية تعليم القاهرة في صرف مكافاة مالية كل ثلاثة أشهر مقابل الموافقة على قيام الشركة باستغلال التلاميذ كأيدي عاملة بمطاعمها في الأعمال الشاقة و تواطؤ باقي المشكو في حقهم مع الشركة التي لم تلتزم بالتأمين عليهم أثناء العمل ضد حوادث العمل مقابل الأموال و المكافأت التي يحصلون عليها.

وأكد البلاغ أنه تم تحديد نسبة مالية لصندوق دعم المشروعات لم تقم الشركة بتوريدها بالتواطؤ مع المسئولين الذين يتقاضون مكافأت بموجب شيكات من «أمريكانا» بأسمائهم و لاتدخل الوحدة الحسابية بجهات عملهم بالمخالفة للقانون.

وتبين قيام الشركة باستغلال الطلبة و تسخيرهم للعمل لمدد تزيد عن 12 ساعة في اليوم الواحد و إهانتهم في حالة شكواهم من سؤ المعاملة و تهديدهم بالرسوب في الإمتحانات التي يسيطرون عليها بالمخالفة لقانون التعليم.