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الهلال الاحمر الليبي والعدالة والبناء يدينان اغتيال مدير مكتب الصليب الأحمر بمصراته

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الهلال الاحمر الليبي والعدالة والبناء يدينان اغتيال مدير مكتب الصليب الأحمر بمصراته الهلال الاحمر الليبي والعدالة والبناء يدينان اغتيال مدير مكتب الصليب الأحمر بمصراته

أدان حزب العدالة والبناء الليبي عملية اغتيال مدير مكتب الصليب الأحمر الدولي فرع مصراته مايكل جونس في مدينة سرت .

وأستنكر الحزب في بيان أصدره اليوم الاربعاء، هذه الجريمة ومرتكبيها معتبرا إياها “عملاً إرهابيا” يتنافى مع شريعتنا السمحاء وعاداتنا وأعراقنا الليبية الأصيلة التي تحفظ للرعايا أمنهم وسلامتهم”.

واعتبر البيان أن مثل هذه الأعمال تسيء إلى صورة ليبيا وشعبها لدى المجتمع الدولي .

ودعا البيان إلى الكشف عن الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة مطالبا إياها بوضع برنامج عملي سريع لتوفر الأمن والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

وأضاف رئيس دائرة الاتصال المؤسسي بحزب العدالة والبناء حسام النايلي أن” هذه الحوادث تأتي في إطار بث الفوضى وزعزعة الأوضاع والتشويش على المسار الديمقراطي الذي يعتبر من ثمار ثورة الـ 17 فبراير.

وأوضح النايلي أن” هذه الحوادث تأتي في وقت يقف فيه المواطن الليبي أمام استحقاق وطني كبير ألا وهو انتخاب مجلس النواب في الـ25 يونيو القادم.

وفي السياق ذاته ، أدان الهلال الاحمر الليبي جريمة اغتيال رئيس البعثة الفرعية للجنة الصليب الأحمر الدولي بمكتب مصراته “مايكل جونس” ظهر اليوم الأربعاء بسرت برصاص مسلحين مجهولين.

وقالت الأمانة العامة للهلال الأحمر، في بيان له” ندين عملية اغتيال زميلنا مايكل جرويب، واستهداف العاملين فى المجال الانساني في ليبيا”.

وأكد الهلال الأحمر، في بيانه، أن اللجنة الدولية للصليب الاحمر منظمة تؤدي مهمة إنسانية بحتة ولها بعثة في ليبيا تعمل على تلبية احتياجات عائلات المفقودين وزيارة المحتجزين والتوعية بمخاطر مخلفات الحروب وتتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الليبي وتساعدها في تعزيز قدراتها على تلبية الاحتياجات الإنسانية.

وكان رئيس بعثة الصليب الاحمر “مايكل جونس” وهو سويسري الجنسية، قد تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين لدى خروجه من اجتماع في مدينة سرت اليوم الأربعاء ما أدى إلى وفاته، ونجاة مرافقيه.

أ ش أ

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