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بالصور ..سائقو الأجرة ببنها يضاعفون الأجرة متحدين رفض المحافظ لطلبهم

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بالصور ..سائقو الأجرة ببنها يضاعفون الأجرة متحدين رفض المحافظ لطلبهم بالصور ..سائقو الأجرة ببنها يضاعفون الأجرة متحدين رفض المحافظ لطلبهم

شهدت مدينة بنها لليوم الثاني على التوالي حالة من عدم الاستقرار في نقل الركاب بسبب اضراب سائقي الأجرة على خط بنها – كلية الزراعة عن العمل للمطالبة برفع أجرة الركوب بسبب أزمة نقص الوقود ، كما أضرب سائقوا سيارات الأجرة بالمدينة لرفض ارتفاع قيمة المخالفات المرورية التى تصل وفقا لما أكدوه إلى 20ألف جنيه للبعض منهم دون مبرر ونقص الوقود والمعاملة السيئة لهم من قبل رجال المرور .

ورغم رفض الدكتور عادل زايد محافظ الاقليم طلب السائقين على خط بنها – كلية الزراعة  ، قاموا برفع الاجرة من تلقاء انفسهم مما ادى الى وقوع مشاجرات بينهم وبين الركاب .

ووضع سائقو السرفيس ببنها الحواجز المرورية ومنعوا مرور السيارات وقاموا بتحطيم السيارات التى خالفت الاضراب .
> من جانيه قام العميد محمود شحاته مدير ادارة مرورالقليوبية بمقابلة السائقين والاستماع لمطالبهم ووعدهم بالنظر فيها .

 

 

 

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