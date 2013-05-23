بالفيديو.. أبو إسماعيل: الحمد لله "لقينا المخطوفين"..فين الخاطفين؟!

علق حازم صلاح أبو إسماعيل رئيس حزب الراية تحت التأسيس، على عملية عودة الجنود المختطفين قائلاً:"بس خلاص خلصت الحكاية وكل سنة وأنتم طيبين بح خلاص، الحمد لله لقينا المخطوفين فين الخاطفين؟!".

وأضاف :"الحمد لله الترتيبات الأمنية فى سيناء نجحت عرفنا ندخل قوات مهولة، ومحدش له عين يتحدث عن ذلك".

وتابع: "أبو إسماعيل" خلال البرنامج الذى يقدمه على قناة "أمجاد" لا أحد يعلم من قتل الجنود فى رفح حتى الآن، ولا نعلم من خطف الجنود، العمليات الشرطية والضرب من الجيش ستكون مبررة فى عمليات البحث عن الخاطفين، كما حدث فى السابق ولا نعمل أى شىء عن المصريين الذى قتلهم الجيش فى عملياته" .

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