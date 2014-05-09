العليط لـ«الرياض»: لدينا 10 مشاريع بقيمة تفوق 120 مليون ريال بالقطيف

القطيف - منير النمر

أكد مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة القطيف عبدالكريم العليط ان مشاريع التعليم الجاري تنفيذها في المحافظة حاليا تبلغ نحو 120 مليون ريال، ما سيحدث نقلة نوعية في التعليم بالمحافظة عبر المنشآت والمشاريع الجديدة، مشددا على أن هناك المزيد من المشاريع المهمة في قطاع التعليم.

وتشمل المشاريع مناطق عدة، مثل سيهات، القطيف، دارين، الناصرة، الأوجام، التركية، العوامية، مشددا ل"الرياض" أن نسب إنجازها تراوحت بين 4 إلى 86%. وقال: "إن المشاريع تتمثل في مجمع الكوثر التعليمي بسيهات بقيمة تتجاوز 20 مليونا و796 ألف ريال، فيما تبلغ مدة المشروع 810 أيام وبلغت نسبة الانجاز 3,55% ومشروع ثانوية بن الارقم (بنين) بدارين بقيمة تتجاوز 12 مليونا و740 ألف ريال، ومدة المشروع 720 يوما، فيما بلغت نسبة الانجاز 19% ومشروع ثانوية القطيف (بنين) بالقطيف بقيمة تتجاوز 11 مليونا و885 الف ريال ومدة المشروع 720 يوما ونسبة الانجاز 5% ومشروع مركز الإشراف التربوي بالقطيف بقيمة تتجاوز 5 ملايين و470 ألف ريال ومدة المشروع 540 يوما ونسبة الانجاز 85% ومشروع ابتدائية عكاظ بالاوجام بقيمة تتجاوز 6 ملايين و480 ألف ريال ومدة المشروع 620 يوما ونسبة الانجاز 23% وابتدائية حي الشاطئ المحدثة بالقطيف بقيمة تتجاوز 12 مليونا و70 ألف ريال ومدة المشروع 720 يوما ونسبة الانجاز 68% ومشروع مجمع دار الحكمة بالتعليمي بالناصرة (القطيف) بقيمة تتجاوز 14 مليونا و528 ألف ريال ومدة المشروع 720 يوما ونسبة الانجاز 18% ومشروع استكمال مشروع انشاء مدرسة ثانوية بالعوامية بقيمة تتجاوز 2 مليون و693 الف ريال ومدة المشروع 150 يوما ومشروع مجمع الجوهرة التعليمي (التركية القطيف) بقيمة تتجاوز 23 مليونا و135 الف ريال ومدة المشروع 720 يوما ومشروع ثانوية اليمامة بسيهات تتجاوز 9 ملايين و900 الف ريال ومدة المشروع 720 يوما".