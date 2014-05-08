مجلس كنائس مصر ينظم مؤتمراً عن القيادة..والكنيسة تعلن افتتاح كنيسة بإيرلندا



> عقدت لجنة الخدام والكهنة بمجلس كنائس مصر مؤتمرا عن القيادة والإدارة في الفترة من 5 الي 8 مايو الجارى في بيت كنيسة الانبا انطونيوس بالعجمي حضره خمسون كاهنا وراعيا.

وأعلنت الكنيسة فتتاح كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس في دبلن بايرلندا، وشارك في الافتتاح الانبا انجيلوس الاسقف العام بانجلترا ولفيف من الآباء الرھبان وكھنة الايبارشية وأبناء الجالية المصرية بايرلندا، وبعض الضيوف من كھنة الكنيسة الكاثوليكية والرھبان والراھبات الكاثوليك.

وأشارت الكنيسة إلى أن كنيسة القديسين مكسيموس ودوماديوس، يرعاھا حاليا الاب الراھب القس رويس الأنبا بيشوي، وتم شراؤها من الكنيسة الكاثوليكية . وھي الكنيسة رقم 21 في تعداد كنائس الايبارشية، والكنيسة السادسة للاقباط الارثوذكس في ايرلندا وحدھا إلى جانب كنيسة واحدة.