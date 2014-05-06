وكيل حقوق المنصورة:حماية اللاجئين مدرج بالقانون الدولى لحقوق الإنسان

ألقت الدكتورة رشا على الدين وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة، محاضرة على عدد من القضاة، وأعضاء من النيابة العامة عن علاقة القانون الدولى للاجئين بنظيره لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى، موضحة القواعد الخاصة بحقوق الإنسان وكيفية العمل بها بالطريقة الصحيحة التى تساعد على حفظ حقوق الإنسان داخل المجتمع.

وأضافت خلال ورشة عمل الحماية الدولية للاجئين أن حقوق الإنسان هى نوع من السمو الإنسانى، كما أكدت على أن تعلم ضباط الشرطة ووعيهم للثقافة العامة للحق الإنسانى أمر هام، ويجب أن يفعل ذلك على أرض الواقع عن طريق حفظ حقوق المواطنين.

وأوضحت وكيل كلية الحقوق جامعة المنصورة، أن ورشة العمل التى تقوم بها مفوضية الأمم المتحدة بالتعاون مع قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل اليوم بحضور رجال القضاة لبحث كل ما يتعلق بالأشخاص اللاجئين، تندرج تحت مظلة القانون الدولى لحقوق الإنسان.