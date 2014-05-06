اليوم.. استئناف محاكمة 119 إخوانيا بتهمة حرق كنيسة مار جرجس بسوهاج

تستأنف، اليوم الثلاثاء، محكمة جنايات سوهاج، محاكمة 119 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية، متهمين بحرق كنيسة مار جرجس، وذلك لسماع شهود الإثبات الخاص بالمتهمين الخامس حتى التاسع وعرض السديهات الخاصة بالمتهمين.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين أحمد مندور وحلمى عبد الجواد، بأمانة سر محمد العادلى وطه حسين.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين من الأول حتى الثانى والتسعين بأنهم فى شهر أغسطس 2013 بدائرة قسم ثان سوهاج اشتركوا فى التجمهر بغرض ارتكاب جرائم الترويع والقتل والشروع فيه والضرب والتخريب والحريق العمد والإتلاف مستخدمين القوة والعنف، حاملين الأسلحة البيضاء والنارية والمولوتوف والحجارة.

كما وجهت لهم تهم قتل 15 شخصًا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد باستخدام بنادق آلية، ومسدسات وفرد خرطوش، والشروع فى قتل 3 أشخاص مستخدمين الأسلحة النارية، وسرقة بعض المنقولات المملوكة للمنشآت العامة بطريق الإكراه مستخدمين الأسلحة النارية والبيضاء، مع سرقة السلاح الميرى للمجنى عليه عيد عبد اللاه السباعى وبعض الأسلحة والذخائر من مديرية أمن سوهاج بطريق الإكراه، إضافة إلى عدد من التهم الأخرى للمتهمين المذكورين وباقى المتهمين الآخرين.