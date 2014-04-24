FilGoal.com ينفرد بتفاصيل عودة إبراهيم صلاح للزمالك

كما انفرد FilGoal.com يفصل عودة إبراهيم صلاح لاعب وسط العروبة إلى صفوف الزمالك التوقيع على العقود بشكل رسمي مساء الخميس بعد إتمامه الاتفاق مع الأبيض.

ويتواجد لاعب الزمالك السابق في القاهرة منذ صباح الخميس، وينتظر وصوله مقر القلعة البيضاء مساء الخميس للتوقيع رسميا على عقد لمدة ثلاث سنوات.

ولكن حتى كتابة هذه السطور اللاعب لم يوقع بعد على العقود بشكل رسمي، إلا أنه أتم الاتفاق وينتظر عقده اجتماع مع مرتضى منصور رئيس النادي للتوقيع رسميا.

وكان FilGoal.com قد أكد مسبقا أن اللاعب أنهى ارتباطه بالعروبة الذي رفع عرضه إلى 400 ألف دولار ولكن صلاح فضل العودة للزمالك.

واتفق الزمالك مع اللاعب على الحصول على 1,8 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وتأخر توقيع اللاعب للزمالك بسبب وجود مستحقات متأخرة لدى العروبة.

إبراهيم صلاح انضم للزمالك من المنصورة في يناير 2009، قبل أن يوقع لمدة عام واحد مع العروبة عقب انتهاء تعاقده مع الأبيض دون تجديده.

تابعونا لمزيد من التفاصيل عند التوقيع رسميا..