ننشر مخطط الإخوان لحرق شون القمح والتأثير على المخزون الاستراتيجى

أكد مصدر ، أنه تم كشف مخطط إخوانى ، يسعى للنيل من الدولة المصرية ومخزونها الاستراتيجى من الحبوب وذلك عبر حرق شون القمح مما يهدد الامن القومى المصرى.

وأضاف المصدر لوكالة ONA ، أن موسم حصاد القمح بدء منذ الأسبوع الماضى بالمحافظات المصرية ، وأن هناك مخطط يهدف إلى التأثير على مخزون مصر من القمح ، عبر استهداف شون القمح قبل أن يتم درس تلك الحبوب وتحويلها إلى قمح ، الأمر الذى سوف يؤدى إلى أزمة غذائية طاحنة.

وأشار المصدر ، أن تلك العمليات النوعية ستكون عبر قيام عدة أشخاص بالمرور على أجران وشون القمح وإشعال النيران فيها بشكل ممنهج ، الأمر الذى سيجعل من الصعوبة على المديريات والجمعيات الزراعية والحماية المدنية والمطافئ من السيطرة على تلك الحرائق الممنهجة فى وقت واحد ، مما سيكبد المزارعين خسائر فادحة ، وسيؤثر على إنتاجية الموسم من القمح الذى يمثل قوة استراتيجية للبلاد.

وأكد المصدر ، أن المعلومات تأكدت لدى السلطات الأمنية ، خاصة فى محافظتى الشرقية والدقهلية ، ومحافظات الجمهورية الآخرى ، وجارى العمل على كشف بقية المخطط الإرهابى لزعزة الاستقرار وضرب قلب الاقتصاد المصرى.

وطالب المصدر الفلاحين بتوخي الحذر والحافظ على ” أجران القمح” خلال فترة الحصاد .