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حلمي بكر يطلّق زوجته التاسعة ويستعدّ لزيجته العاشرة

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حلمي بكر يطلّق زوجته التاسعة ويستعدّ لزيجته العاشرة حلمي بكر يطلّق زوجته التاسعة ويستعدّ لزيجته العاشرة

برغم أنّ حلمي بكر نفى بنفسه ما قيل عن أنباء انفصاله عن زوجته شيماء، بل وظهر وقتها في برنامج تلفزيونيّ على الهواء مباشرة، واتصلت هي هاتفياً به لتؤكد على أنّ العلاقة بينهما تسير في طريقها الصحيح، إلا أنّ الطلاق وقع رسمياً بالفعل، قبيل عشرة أيام فقط، ليطوي بذلك الملحن الشهير بزيجاته المتعدّدة صفحة زوجته التاسعة.

وبحسب مصادر مقرّبة من بكر، فإنّ الملحن هو في طريقه إلى زيجته العاشرة، حيث سيعلن قريباً عن اسم الزوجة المنتظرة.

آخر ظهور لحلمي بكر كان ضمن برنامج "أحلى مسا" مع فيفي عبده، وهشام عباس، عبر شاشة mbc .

 

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