مباحث تنفيذ الأحكام تضبط 4 متهمين مطلوبين بالإسماعيلية

تمكن ضباط قسم تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية من ضبط 4 من أخطر العناصر المطلوبة أمنياً.

وقال مصدر أمنى أنه تم القبض على المتهم سعيد ع ع سن 31 عاطل مقيم عزبة شعير ــ دائرة مركز أبو صوير مطلوب التنفيذ عليه فى القضايا الأتية رقم 3229 /2012 جنايات قسم ثالث ، والمقضى فيها بالسجن 15 سنة بتهمة ” إستعمال قوة ” رقم 9996 /2012 جنايات أبوصوير ، والمقضى فيها بالسجن 10سنوات بتهمة ” سرقة كابلات ” رقم 566 /2012 جنايات أبوصوير ، والمقضى فيها بالسجن 15 سنة بتهمة ” سرقة مهمات ” المتهم كريم ع م سن 16 طالب مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1649/2013 قسم ثان ، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة ” سرقة بالإكراه “.

وتم ضبط المتهم صالح ج إ سن 20 سائق مقيم الجندول ــ دائرة مركز الإسماعيلية مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 2057/2013 قسم ثان ، والمقضى فيها بالسجن المؤبد بتهمة ” سرقة بالإكراه ” و المتهم محمد ع أ سن 46 مسعف مقيم أبوصوير البلد ــ دائرة مركز أبوصوير مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 1399/2012 مركز أبوصوير ، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات بتهمة ” مخدرات .